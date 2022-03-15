Стал известен состав участников Кубка Первого канала по фигурному катанию

Назван состав участников и формат Кубка Первого канала по фигурному катанию, который пройдёт в Саранске.

Об этом сообщила пресс-служба ФФККР.

В турнире примут участие две команды: «Красная машина» и «Время Первых». Капитаны будут выбраны из действующих спортсменов и участников. Участники выступят в короткой и произвольной программах в мужском и женском одиночном катании, а также в парном катании и танцах на льду.

В прыжковом турнире выступят одиночники и одиночницы, а также пары.

В составе участников олимпийские чемпионы в командном турнире — Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. На Кубке Первого канала выступил также выступит олимпийская чемпионка в личном турнире Анна Щербакова.

Соревнования пройдут в Саранске с 25 по 27 марта.

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