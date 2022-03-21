Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании и депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала, почему не будет смотреть чемпионат мира и Кубок Первого канала.

«За чемпионатом мира по фигурному катанию, как и за Кубком Первого канала следить не буду. Во-первых, не люблю ущемлённые соревнования. Во-вторых, все соревнованиях после Олимпийских игр мне неинтересны», — цитирует Роднину «РБ Спорт».

Она также добавила, что чемпионат мира после Олимпийский игр — это утешительный приз проигравшим.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 21 по 27 марта во французском Монпелье. Российские фигуристы не выступят на турнире из-за отстранения ISU в связи с ситуацией на Украине.

Кубок Первого канала состоится в Саранске с 25 по 27 марта.

Ранее Навка поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по фигурному катанию.