Роднина рассказала, почему не будет смотреть чемпионат мира и Кубок Первого канала

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Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании и депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала, почему не будет смотреть чемпионат мира и Кубок Первого канала.
Роднина рассказала, почему не будет смотреть чемпионат мира и Кубок Первого канала
  • РИА Новости

«За чемпионатом мира по фигурному катанию, как и за Кубком Первого канала следить не буду. Во-первых, не люблю ущемлённые соревнования. Во-вторых, все соревнованиях после Олимпийских игр мне неинтересны», — цитирует Роднину «РБ Спорт».

Она также добавила, что чемпионат мира после Олимпийский игр — это утешительный приз проигравшим.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 21 по 27 марта во французском Монпелье. Российские фигуристы не выступят на турнире из-за отстранения ISU в связи с ситуацией на Украине.

Кубок Первого канала состоится в Саранске с 25 по 27 марта.

Ранее Навка поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по фигурному катанию.

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