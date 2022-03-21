Роднина рассказала, почему не будет смотреть чемпионат мира и Кубок Первого канала
- РИА Новости
«За чемпионатом мира по фигурному катанию, как и за Кубком Первого канала следить не буду. Во-первых, не люблю ущемлённые соревнования. Во-вторых, все соревнованиях после Олимпийских игр мне неинтересны», — цитирует Роднину «РБ Спорт».
Она также добавила, что чемпионат мира после Олимпийский игр — это утешительный приз проигравшим.
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 21 по 27 марта во французском Монпелье. Российские фигуристы не выступят на турнире из-за отстранения ISU в связи с ситуацией на Украине.
Кубок Первого канала состоится в Саранске с 25 по 27 марта.
Ранее Навка поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по фигурному катанию.