Жулин заявил, что не будет смотреть чемпионат мира без российских фигуристов

Короткая ссылка
Двукратный призёр Олимпийских игр, а ныне тренер Александр Жулин заявил, что не будет смотреть предстоящий чемпионат мира по фигурному катанию без российских спортсменов.
Жулин заявил, что не будет смотреть чемпионат мира без российских фигуристов
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Я не буду смотреть чемпионат мира, и мне не интересно. Этот турнир потеряет зрелищность, так как мы являемся очевидными фаворитами почти во всех видах», — цитирует Жулина «Спорт-Экспресс».

Подопечные специалиста Никита Кацалапов и Виктория Синицина являются действующими чемпионами мира в танцах на льду.

Напомним, что Международный союз конькобежцев отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 23 по 27 марта во французском Монпелье.

Ранее Авербух заявил, что ЧМ по фигурному катанию потерял свою значимость.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить