Жулин заявил, что не будет смотреть чемпионат мира без российских фигуристов

Двукратный призёр Олимпийских игр, а ныне тренер Александр Жулин заявил, что не будет смотреть предстоящий чемпионат мира по фигурному катанию без российских спортсменов.

«Я не буду смотреть чемпионат мира, и мне не интересно. Этот турнир потеряет зрелищность, так как мы являемся очевидными фаворитами почти во всех видах», — цитирует Жулина «Спорт-Экспресс».

Подопечные специалиста Никита Кацалапов и Виктория Синицина являются действующими чемпионами мира в танцах на льду.

Напомним, что Международный союз конькобежцев отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 23 по 27 марта во французском Монпелье.

Ранее Авербух заявил, что ЧМ по фигурному катанию потерял свою значимость.