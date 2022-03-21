Жулин заявил, что не будет смотреть чемпионат мира без российских фигуристов
- РИА Новости
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«Я не буду смотреть чемпионат мира, и мне не интересно. Этот турнир потеряет зрелищность, так как мы являемся очевидными фаворитами почти во всех видах», — цитирует Жулина «Спорт-Экспресс».
Подопечные специалиста Никита Кацалапов и Виктория Синицина являются действующими чемпионами мира в танцах на льду.
Напомним, что Международный союз конькобежцев отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 23 по 27 марта во французском Монпелье.
Ранее Авербух заявил, что ЧМ по фигурному катанию потерял свою значимость.