Москвина заявила, что будет смотреть чемпионат мира в отсутствие российских фигуристов

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина заявила, что будет смотреть чемпионат мира, несмотря на отстранение российских спортсменов.
Москвина заявила, что будет смотреть чемпионат мира в отсутствие российских фигуристов
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Я же смотрю такие турниры не только из-за фигуристов из России. Мы смотрим за нашими коллегами, за тем, как они там выступают и что показывают. Поэтому, конечно, я буду следить за турниром», — цитирует Москвину «Чемпионат».

Олимпийские чемпионы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, тренирующиеся под руководством Москвиной, являются действующими чемпионами мира.

Напомним, что Международный союз конькобежцев отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 23 по 27 марта во французском Монпелье.

Ранее Жулин заявил, что не будет смотреть чемпионат мира без российских фигуристов.

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