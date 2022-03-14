Доминация Чена, преодоление Щербаковой и величие Тарасовой: кому и за что стоит вручить ледовый «Оскар» по итогам сезона

Российские фигуристы, тренеры и хореографы, скорее всего, не будут представлены в рамках премии ISU Skating Awards по итогам сезона-2021/22 из-за ситуации на Украине. По информации источников, такое решение приняло руководство Международного союза конькобежцев. По версии RT, в числе номинантов могли бы оказаться Нейтан Чен, Анна Щербакова и Татьяна Тарасова. Американец доказал, что сейчас ему нет равных среди мужчин, а россиянка завоевала золото на Олимпийских играх, опередив Александру Трусову и Камилу Валиеву. Легендарный специалист же внесла неоценимый вклад в развитие всего вида спорта.

С точки зрения престижности награды потеря, как говорится, невелика. Возможно, мероприятие по присуждению ледового «Оскара» можно было бы раскрутить если не до кинематографических высот, то хотя бы до того уровня, где начинается интерес телевидения и спонсоров, но этому сильно помешала пандемия коронавируса. В рамках этих двух сезонов первое награждение пришлось проводить в не слишком хорошо продуманном и организованном видеоформате. На второй организаторы вовсе решили отказаться от всех номинаций за исключением категории «Легенда» (лауреатами стали Тамара Москвина и Алексей Мишин), и красивая идея начала затухать, так и не выйдя на широкий медийный простор.

В этой ситуации исключение российских претендентов из числа лауреатов ISU Skating Awards — совершенно не та потеря, о которой следовало бы сожалеть. Но сам по себе формат подведения итогов года вполне интересен. И нет никаких препятствий к тому, чтобы не воспользоваться им, ещё раз оглянувшись на олимпийский сезон.

Самый ценный фигурист

Трёхкратный чемпион мира и победитель мужского олимпийского турнира — 2022 Нейтан Чен по своим достижениям идёт в этом сезоне вне конкуренции, и совершенно заслуженно будет присудить ему победу в этой категории по версии RT во второй раз подряд.

На самом важном для себя старте американский подопечный бывшего российского тренера Рафаэля Арутюняна продемонстрировал, что может выдержать любой стресс, справиться с любым количеством скелетов в собственном шкафу, исполнить любое количество четверных прыжков, не разрушив при этом программу. В исполнении Чена мир видел в олимпийском сезоне четыре разные постановки, что тоже является для фигурного катания незаурядным прецедентом.

Если Нейтан приедет на мировое первенство в Монпелье, велика вероятность, что из Франции он вернётся обладателем ещё одной, четвёртой по счёту награды высшей пробы ЧМ и уже потом сможет возобновить учёбу в университете и сменить жизненные приоритеты.

Безусловно, стоит бросить на чашу весов ещё один аргумент: запас прочности у Чена настолько велик, что он вполне способен остаться в спорте ещё на четыре года и собрать за это время всё золото, существующее в фигурном катании в виде медалей. Захочет ли — это уже другая история.

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Самая ценная фигуристка

Отдельной женской номинации в официальном перечне Skating Awards не существует, и это большое упущение, которое самое время исправить. Олимпийская чемпионка Анна Щербакова в этой категории, как и Чен, не имеет конкуренции.

За свою не бог весть какую продолжительную карьеру она столько раз совершала невероятное, что перечислять все титулы по отдельности не имеет никакого смысла. Но необходимо подчеркнуть: это «невероятное» Щербакова из раза в раз делала именно тогда, когда нужно. А таким умением, согласитесь, не всегда мог похвастаться даже Чен.

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Лучший новичок

К победе в данной номинации на протяжении своего первого взрослого сезона уверенно шла Камила Валиева, но вмешались обстоятельства неодолимой силы, ударившие по всем предыдущим достижениям спортсменки. Назвать имя девушки означало бы проявить к ней жалость, а в жалости Валиева точно не нуждается. Поэтому Илья Малинин.

Если бы этот фигурист поехал на Олимпийские Игры в Пекин, он вполне мог бы биться за призовое место. 17-летний американец с русскими корнями, тренирующийся у Арутюняна на одном льду с Ченом, не просто ворвался в этом году в информационное спортивное пространство, но реально его взорвал. На отборочном чемпионате США Малинин проиграл только Чену, и в олимпийскую команду его не взяли в связи с тем, что на одном из турниров Илья провалил короткую программу.

Прозвище «король четверных», под которым Малинина знают в Instagram, говорит само за себя: он владеет пятью различными квадами, успешно приземлял в текущем сезоне каскад из двух четверных тулупов и, по мнению своего тренера, вполне способен в самое ближайшее время реализовать заветнейшую мечту двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю — исполнить аксель в 4,5 оборота.

Иными словами Малинин сейчас совершает в мужском одиночном катании такую же революцию, как Александра Трусова год назад с её пятью четверными. Но она, хотя и ровесница Ильи, в большом фигурном катании далеко не новичок. Поэтому приз совершенно заслуженно уходит в руки дебютанта взрослого льда.

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Лучший тренер

Год назад победу в этой категории по версии RT одержала Тамара Москвина. На этот раз гораздо более справедливым было бы вручить виртуального «Оскара» Арутюняну. Почему не Москвиной? Потому что она, в отличие от своего американского коллеги, Олимпиаду проиграла: чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов остались с бронзой, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не попали на пьедестал.

Почему не Этери Тутберидзе? Отчасти из-за скандала с Валиевой. Можно на любой лад трактовать причины, по которым сильнейшая одиночница планеты осталась без медали в личном турнире, но применительно к профессии тренера это называется коротко: «Не довёл до цели». На этом фоне победа ещё одной спортсменки Тутберидзе воспринимается как триумф, случившийся не благодаря, а вопреки.

А вот Арутюнян — идеальный претендент. Можно было бы поставить в один ряд с этим специалистом чемпиона Игр-2010 в парном катании Хонбо Чжао, но не стану: его вклад в подготовку золотой китайской пары Суй Вэньцзин и Хань Цун был велик, но не уникален. С фигуристами в разное время работали семь высококлассных тренеров, включая выдающегося хореографа Лори Никол. Арутюнян же вырастил Чена с детского возраста.

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Лучший хореограф

Мари-Франс Дюбрей вместе с Патрисом Лозоном стала соавтором олимпийской победы Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, но приз ей стоит присудить не за это, а за обе олимпийские программы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью. Умение сделать постановки, которые на протяжении всего сезона затмевают даже программы Пападакис и Сизерона, заслуживает совершенно особенного признания. Тем более на фоне того рекордного количества танцевальных пар, которых Дюбрей и Лозон привезли в Пекин. Кто не помнит, их было 11. Каждая — со своим стилем и характером.

И специально для тех, кто недолюбливает танцы: победный Rocketman Чена — тоже дело рук Мари-Франс. И эта хореографическая работа, безусловно, побеждает в номинации «Лучшая развлекательная программа».

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Лучшая развлекательная программа

Подобная номинация — всегда чистейшей воды вкусовщина, и наверняка найдётся огромное количество людей, которые скажут, что в произвольной Чена нет ровным счётом ничего особенного, кроме заключительной дорожки шагов. На самом деле это не так. Дорожка, действительно, оказалась невероятной. В сравнение можно поставить разве что олимпийскую дорожку-2002 авторства Николая Морозова из программы Алексея Ягудина «Зима». Именно дорожкой шагов, а вовсе не прыжками она помнится болельщикам до сих пор.

У Чена в олимпийском варианте «Рокетмэна» помимо дорожки имелись пять безукоризненных четверных, что никак не может оставить равнодушными тех, кто ценит в фигурном катании прежде всего спортивную составляющую. Но и это не главное. Наиболее ценным с точки зрения болельщиков было, наверное, всё-таки то, что в своём победном выступлении Нейтан по-настоящему «зажёг». А это, положа руку на сердце, не удалось на Играх больше никому из чемпионов.

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Лучший костюм

Выступление героини номинации Эвы-Лотты Кийбус в Пекине получилось провальным — фигуристка заняла 21-е место в короткой программе, что не помешало представителю концерна CNN Style Скотти Эндрю отдельно выделить её костюм.

«Эстонка поразила платьем, выполненным в стиле 1960-х годов и расшитом пайетками. Оно было не только костюмом, но и в то же время действительно стильным нарядом — запоминающийся и модный выбор…» — восхитился Эндрю.

Кийбус уже успела объявить, что не выступит на чемпионате мира в Монпелье. И это печально. Турниру, лишённому решением ISU наиболее значимых звёзд олимпийского сезона, точно не помешало бы добавить ярких красок.

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Легенда

По мнению основоположника ледового «Оскара» Ари Закаряна, лауреатом наиболее почётной из номинаций в этом году должна была стать Татьяна Тарасова: вряд ли в современном фигурном катании есть человек, чей вклад в развитие своего вида спорта оказался бы столь же значим и велик. Но жизнь устроена так, что искренне восхищаться сильными способны немногие. Гораздо чаще с ними сводят счёты, как только предоставляется такая возможность. Сейчас она появилась, но героиня не отчаивается.

«ISU думает, что мы закончим кататься, что ли? Мы не закончим, мы будем ещё лучше работать. Как обыгрывали их, так и будем обыгрывать — дадут они нам премию или не дадут. Все равно победим!» — заявила Тарасова в разговоре с «Матч ТВ».