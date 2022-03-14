Тараканова завершила карьеру по предписанию врачей в возрасте 17 лет

Российская фигуристка Анастасия Тараканова объявила о завершении карьеры по предписанию врачей.

«Мы долго общались с врачами, разработали подробный план лечения в сочетании с нагрузками. Тренировались по этой схеме, но я чувствовала, что нога болит даже на уколах. Вращаться вообще не могла. В определённый момент врачи уже прямо сказали, что со спортом надо прощаться», — заявила 17-летняя фигуристка «Матч ТВ».

Спортсменка также рассказала, что долго не могла принять эту ситуацию. Она призналась, что приезжала на каток и пыталась что-то сделать. По словам Таракановой, она до сих пор скучает по спорту, но стадия принятия уже пройдена.

Последними тренерами спортсменки были Ксения Иванова и Адьян Питкеев.

Тараканова является победительницей этапов юниорской серии Гран-при и бронзовым призёром финала Гран-при сезона-2017/18 среди юниоров.

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