Туктамышева подтвердила своё участие в Кубке Первого канала

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Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева сообщила, что будет участвовать в Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске.
Туктамышева подтвердила своё участие в Кубке Первого канала
  • globallookpress.com
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24

«Я буду участвовать в Кубке Первого канала, готовлюсь к старту», — цитирует Туктамышеву ТАСС.

В этом сезоне фигуристка завоевала серебряные медали на этапах серии Гран-при в России и Канаде, а также на турнире серии «Челленджер» в Финляндии. Кроме того, она выиграла первый этап Кубка России.

Кубок Первого канала пройдёт в Саранске с 25 по 27 марта. Сначала фигуристы выступят в прыжковом фестивале, а затем представят свои короткие и произвольные программы. 

Ранее сообщалось, что выступающие в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин пропустят Кубок Первого канала.

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