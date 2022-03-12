Туктамышева подтвердила своё участие в Кубке Первого канала

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева сообщила, что будет участвовать в Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске.

«Я буду участвовать в Кубке Первого канала, готовлюсь к старту», — цитирует Туктамышеву ТАСС.

В этом сезоне фигуристка завоевала серебряные медали на этапах серии Гран-при в России и Канаде, а также на турнире серии «Челленджер» в Финляндии. Кроме того, она выиграла первый этап Кубка России.

Кубок Первого канала пройдёт в Саранске с 25 по 27 марта. Сначала фигуристы выступят в прыжковом фестивале, а затем представят свои короткие и произвольные программы.

Ранее сообщалось, что выступающие в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин пропустят Кубок Первого канала.