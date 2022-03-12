Туктамышева подтвердила своё участие в Кубке Первого канала
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«Я буду участвовать в Кубке Первого канала, готовлюсь к старту», — цитирует Туктамышеву ТАСС.
В этом сезоне фигуристка завоевала серебряные медали на этапах серии Гран-при в России и Канаде, а также на турнире серии «Челленджер» в Финляндии. Кроме того, она выиграла первый этап Кубка России.
Кубок Первого канала пройдёт в Саранске с 25 по 27 марта. Сначала фигуристы выступят в прыжковом фестивале, а затем представят свои короткие и произвольные программы.
Ранее сообщалось, что выступающие в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин пропустят Кубок Первого канала.