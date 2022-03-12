Худайбердиева и Базин пропустят Кубок Первого канала

Танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева и Егор Базин не примет участие в Кубке Первого канала в Саранске.

«Из-за отсутствия равноценной танцевальной пары, руководство приняло решение об участии в командных соревнованиях только двух дуэтов. Очень обидно это узнать только сегодня, поскольку с окончания чемпионата России, будучи первой запасной парой на главные турниры, нам было дано указание готовиться непосредственно и к Кубку Первого канала», — написала Худайбердиева в Instagram.

Изначально коммерческое мероприятие планировалось в Сочи, но из-за нестабильной ситуации в субъектах России было перенесено в Москву. В конечном итоге Кубок Первого канала пройдёт в Саранске с 25 по 27 марта.

Ранее сообщалось, что Тарасова обратилась к российским спортсменам со словами поддержки.