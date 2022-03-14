Москвина возмущена решением ISU не номинировать россиян на Skating Awards

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина прокомментировала информацию о том, что российских фигуристов, возможно, не будет в числе номинантов на премию Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards по итогам олимпийского сезона из-за ситуации на Украине.

«Воспринимаю всё это с возмущением. Потому что, одно дело — ситуация на Украине, другое — достижения в спорте. Это совершенно разные сферы, и, по моему мнению, смешивать это неправильно, — цитирует Москвину «Матч ТВ».

ISU Skating Awards будет проводиться летом 2022 года в онлайн-формате.

«Матч ТВ» сообщил, что российские фигуристы, тренеры и хореографы не смогут принять участие в ISU Skating Awards.

Напомним, что ISU отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой. Таким образом, отечественные фигуристы пропустят чемпионат мира во французском Монпелье, который пройдёт с 21 по 27 марта.

Ранее Татьяна Тарасова высказалась о возможном недопуске российских фигуристов на ISU Skating Awards.