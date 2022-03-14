Тарасова высказалась о возможном недопуске российских фигуристов на ISU Skating Awards

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Заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что российские фигуристы, возможно, не будут представлены к премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards по итогам олимпийского сезона из-за ситуации на Украине.

«Я даже не понимаю, зачем ISU это делает. Непонятно, почему наших надо отстранить от всего? Чем мы так не приглянулись им? Мы на протяжении всей жизни выигрываем всё в фигурном катании, и этот сезон не исключение», — цитирует «Матч ТВ» Тарасову.

Она подчеркнула, что Россия двигает фигурное катание вперёд. А российские фигуристы никогда не перестанут заниматься любимым делом.

«Как обыгрывали их, так и будем обыгрывать — дадут они нам премию или не дадут. Всё равно победим», — заключила Тарасова.

ISU Skating Awards будет проводиться летом текущего года в онлайн-формате.

«Матч ТВ» сообщил, что российские фигуристы, тренеры и хореографы не смогут принять участие ISU Skating Awards.

Напомним, что ISU отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой. Таким образом, отечественные фигуристы пропустят чемпионат мира во французском Монпелье, который пройдёт с 21 по 27 марта.

Ранее в ФФККР опровергли информацию о создании аналога Гран-при.

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