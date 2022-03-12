В ФФККР опровергли информацию о создании аналога Гран-при

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал идею создания аналога серии Гран-при в России.
В ФФККР опровергли информацию о создании аналога Гран-при
  • Gettyimages.ru
  • © David Ramos

«Федерация не намерена создавать никаких аналогов серии Гран-при, которую не первый год проводит ISU. Международные соревнования и серия Гран-при — это прерогатива ISU, мы не собираемся нарушать правил ISU», — цитирует Горшкова ТАСС.

Он добавил, что все идеи касаются только внутренних стартов. Он отметил, что в России есть Кубок страны и Кубок Первого канала.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях. С 21 по 27 марта пройдёт чемпионат мира по фигурному катанию во французском Монпелье. Таким образом, российские спортсмены не смогут выступить на турнире.

Ранее сообщалось, что Тарасова одобрила идею создания аналога серии Гран-при в России.

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