Тарасова одобрила идею создания аналога серии Гран-при в России

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новости об идее создания аналога серии Гран-при.
Тарасова одобрила идею создания аналога серии Гран-при в России
  • AFP
  • © JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Это прекрасно, лучше, чем ничего, — наличие ещё одних соревнований», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) подтвердили планы по созданию аналога серии Гран-при с участием других стран.

В качестве потенциальных участников, помимо сборной России, могут выступить, в частности, команды Китая и Грузии.

Ранее сообщалось, что Тарасова обратилась к российским спортсменам со словами поддержки.

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