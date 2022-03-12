Тарасова одобрила идею создания аналога серии Гран-при в России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новости об идее создания аналога серии Гран-при.

«Это прекрасно, лучше, чем ничего, — наличие ещё одних соревнований», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) подтвердили планы по созданию аналога серии Гран-при с участием других стран.

В качестве потенциальных участников, помимо сборной России, могут выступить, в частности, команды Китая и Грузии.

Ранее сообщалось, что Тарасова обратилась к российским спортсменам со словами поддержки.