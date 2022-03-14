Туктамышева назвала даты и места своих ближайших выступлений

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о своих ближайших спортивных планах.

«Даты ближайших выступлений: Кубок Первого канала, «Влюбленные в фигурное катание». И на апрель ещё несколько шоу», — написала 25-летняя Туктамышева на своей странице в Instagram.

Кубок Первого канала состоится с 24 по 27 марта в Саранске. «Влюбленные в фигурное катание» пройдёт 1 апреля.

Ранее российская фигуристка Александра Трусова рассказала, почему не выступит на Кубке Первого канала в Саранске.