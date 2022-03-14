Туктамышева назвала даты и места своих ближайших выступлений
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«Даты ближайших выступлений: Кубок Первого канала, «Влюбленные в фигурное катание». И на апрель ещё несколько шоу», — написала 25-летняя Туктамышева на своей странице в Instagram.
Кубок Первого канала состоится с 24 по 27 марта в Саранске. «Влюбленные в фигурное катание» пройдёт 1 апреля.
Ранее российская фигуристка Александра Трусова рассказала, почему не выступит на Кубке Первого канала в Саранске.