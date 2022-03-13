Трусова объяснила, почему пропустит Кубок Первого канала

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Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, почему не выступит на Кубке Первого канала в Саранске.
Трусова объяснила, почему пропустит Кубок Первого канала
  • AP
  • © David J. Phillip

«Наверное, я не могу после Олимпиады пока выступать. Мне очень сложно, наверное, отойти и по новой начать выступать. Поэтому хочу немножко подождать», — цитирует Трусову ТАСС.

17-летняя фигуристка на Играх-2022 завоевала серебряную медаль в женском одиночном катании. Золото выиграла её соотечественница Анна Щербакова.

Кубок Первого канала состоится с 24 по 27 марта.

Ранее Елизавета Туктамышева подтвердила своё участие в Кубке Первого канала.

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