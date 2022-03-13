Трусова объяснила, почему пропустит Кубок Первого канала
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«Наверное, я не могу после Олимпиады пока выступать. Мне очень сложно, наверное, отойти и по новой начать выступать. Поэтому хочу немножко подождать», — цитирует Трусову ТАСС.
17-летняя фигуристка на Играх-2022 завоевала серебряную медаль в женском одиночном катании. Золото выиграла её соотечественница Анна Щербакова.
Кубок Первого канала состоится с 24 по 27 марта.
Ранее Елизавета Туктамышева подтвердила своё участие в Кубке Первого канала.