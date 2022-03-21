Слуцкая заявила, что не будет смотреть чемпионат мира без российских фигуристов

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Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая призналась, что не собирается следить за мировым первенством в отсутствии российских фигуристов.
Слуцкая заявила, что не будет смотреть чемпионат мира без российских фигуристов
  • РИА Новости
  • © Александр Натрускин

«Не хочу смотреть и комментировать чемпионат мира, в котором не будут принимать участия российские фигуристы. Мне это совершенно неинтересно», — цитирует Слуцкую «Чемпионат».

По её мнению, любые соревнования без отечественных спортсменов являются неконкурентными.

Чемпионат мира по фигурному катанию будет проведён с 21 по 27 марта во французском Монпелье. Россияне не выступят на турнире из-за отстранения ISU в связи с ситуацией на Украине.

Ранее серебряная призёрка чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова выразила уверенность, что Кубок Первого канала окажется сильнее чемпионата мира по фигурному катанию.

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