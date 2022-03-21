Леонова: Кубок Первого канала будет сильнее чемпионата мира по фигурному катанию

Короткая ссылка
Серебряная призёрка чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова высказалась об уровне Кубка Первого канала, в котором будут участвовать российские фигуристы, отстранённые от чемпионата мира 2022 года.

«Больше внимания будет к Кубку Первого канала. Это 100%. Я думаю, что этот старт будет даже посильнее чемпионата мира», — цитирует Леонову «ВсёПроСпорт».

По её мнению, соревнования в Саранске окажутся выше уровнем, так как в них примут участие основные лидеры мирового фигурного катания, которых сняли с чемпионата мира.

«Просто печально, что вся эта ситуация отражается на спорте, спортсмены по-своему не виноваты, и все говорят, что спорт вне политики, но оказывается, что всё наоборот», — добавила Леонова.

Кубок Первого канала пройдёт в Саранске с 25 по 27 марта. Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 21 по 27 марта во французском Монпелье. Российские фигуристы не выступят на турнире из-за отстранения ISU в связи с ситуацией на Украине.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина рассказала, почему не собирается смотреть чемпионат мира и Кубок Первого канала.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить