Леонова: Кубок Первого канала будет сильнее чемпионата мира по фигурному катанию

Серебряная призёрка чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова высказалась об уровне Кубка Первого канала, в котором будут участвовать российские фигуристы, отстранённые от чемпионата мира 2022 года.

«Больше внимания будет к Кубку Первого канала. Это 100%. Я думаю, что этот старт будет даже посильнее чемпионата мира», — цитирует Леонову «ВсёПроСпорт».

По её мнению, соревнования в Саранске окажутся выше уровнем, так как в них примут участие основные лидеры мирового фигурного катания, которых сняли с чемпионата мира.

«Просто печально, что вся эта ситуация отражается на спорте, спортсмены по-своему не виноваты, и все говорят, что спорт вне политики, но оказывается, что всё наоборот», — добавила Леонова.

Кубок Первого канала пройдёт в Саранске с 25 по 27 марта. Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 21 по 27 марта во французском Монпелье. Российские фигуристы не выступят на турнире из-за отстранения ISU в связи с ситуацией на Украине.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина рассказала, почему не собирается смотреть чемпионат мира и Кубок Первого канала.