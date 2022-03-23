Фигуристы Щербакова и Кондратюк будут капитанами команд на Кубке Первого канала

Олимпийские чемпионы Анна Щербакова и Марк Кондратюк будут назначены капитанами команд на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

На турнире будут соревноваться две команды — «Время первых» и «Красная машина», сообщили в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 23 по 27 марта во французском Монпелье.

Кубок Первого канала пройдёт в Саранске с 25 по 27 марта.

Ранее сообщалось, что Щербакова выступит на ледовом фестивале «Влюблённые в фигурное катание».