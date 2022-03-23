Сакамото выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию

Бронзовая призёрка Олимпийских игр в Пекине японка Каори Сакамото лидирует по итогам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию во французском Монпелье.

За короткую программу японка получила от судей 80,32 балла.

На второй позиции расположилась бельгийка Луна Хендрикс, набрав 75,00 балла. Третья — американка Мэрайя Белл (72,55 балла).

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

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