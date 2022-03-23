Сакамото выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию
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За короткую программу японка получила от судей 80,32 балла.
На второй позиции расположилась бельгийка Луна Хендрикс, набрав 75,00 балла. Третья — американка Мэрайя Белл (72,55 балла).
Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
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