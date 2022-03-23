Сакамото выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию

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Бронзовая призёрка Олимпийских игр в Пекине японка Каори Сакамото лидирует по итогам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию во французском Монпелье.
Сакамото выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию
  • © РИА Новости / Александр Вильф

За короткую программу японка получила от судей 80,32 балла.

На второй позиции расположилась бельгийка Луна Хендрикс, набрав 75,00 балла. Третья — американка Мэрайя Белл (72,55 балла).

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