Плющенко рассказал, почему поставил на победу Щербаковой на ОИ-2022

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, почему поставил на победу Анны Щербаковой на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Плющенко рассказал, почему поставил на победу Щербаковой на ОИ-2022
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  • © Richard Heathcote

«Когда Саша Трусова начала у меня кататься и мы приехали вместе с ней на чемпионат России в декабре 2020-го, я впервые увидел Щербакову не с трибуны. Внимательно смотрел все её тренировки, как она разминается, что делает на льду. Аня выступала тогда после COVID-19, а я уже знал, что это такое: сам переболел в очень сложной форме, лежал в реанимации. И эта девочка откатала и короткую, и произвольную программу чисто. Вот тогда я понял, что у Щербаковой есть стержень, что она не просто способна собираться, но совершенно потрясающе умеет это делать в нужный момент. Окончательно я убедился в этом на чемпионате мира», — заявил Плющенко в интервью RT.

Он рассказал, что на тренировках ЧМ-2021 у Щербаковой ничего не получалось, она не могла собрать даже тройные прыжки. При этом Александра Трусова демонстрировала впечатляющую форму, но на выступлении всё вышло наоборот.

«Ну а перед Олимпийскими играми я прикинул, что у Ани, помимо её личностных качеств, уже имеется успешный опыт крупных турниров. Вот и решил поставить на неё», — добавил Плющенко.

Ранее Плющенко заявил, что в России надо проводить больше турниров по фигурному катанию.

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