Матыцин: Минспорт планирует создать аналог Гран-при по фигурному катанию в России

Глава Минспорта России Олег Матыцин сообщил, что в ведомстве работают над вопросом создания аналогов серии Гран-при по фигурному катанию и Бриллиантовой лиги по легкой атлетике для российских спортсменов, которых отстранили от участия в международных соревнованиях.

«Мы сейчас думаем, каким образом создать аналоги таких турниров и найти финансирование, чтобы в этот, надеюсь, недолгий период материальный стимул не был потерян», — цитирует Матыцина РИА Новости.

По его словам, сейчас Министерство спорта планирует календарь мероприятий на 2022 год, а дальше будет смотреть по конкретной ситуации.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.

Организаторы Бриллиантовой лиги приняли решение не допускать легкоатлетов из России и Белоруссии до соревнований.

Ранее министр спорта Олег Матыцин и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков провели встречу с членами комиссии ОКР.