Матыцин: Минспорт планирует создать аналог Гран-при по фигурному катанию в России

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Глава Минспорта России Олег Матыцин сообщил, что в ведомстве работают над вопросом создания аналогов серии Гран-при по фигурному катанию и Бриллиантовой лиги по легкой атлетике для российских спортсменов, которых отстранили от участия в международных соревнованиях.
Матыцин: Минспорт планирует создать аналог Гран-при по фигурному катанию в России
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

«Мы сейчас думаем, каким образом создать аналоги таких турниров и найти финансирование, чтобы в этот, надеюсь, недолгий период материальный стимул не был потерян», — цитирует Матыцина РИА Новости.

По его словам, сейчас Министерство спорта планирует календарь мероприятий на 2022 год, а дальше будет смотреть по конкретной ситуации.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.

Организаторы Бриллиантовой лиги приняли решение не допускать легкоатлетов из России и Белоруссии до соревнований.

Ранее министр спорта Олег Матыцин и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков провели встречу с членами комиссии ОКР.

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