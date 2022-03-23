Матыцин: Минспорт планирует создать аналог Гран-при по фигурному катанию в России
- АГН «Москва»
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«Мы сейчас думаем, каким образом создать аналоги таких турниров и найти финансирование, чтобы в этот, надеюсь, недолгий период материальный стимул не был потерян», — цитирует Матыцина РИА Новости.
По его словам, сейчас Министерство спорта планирует календарь мероприятий на 2022 год, а дальше будет смотреть по конкретной ситуации.
Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.
Организаторы Бриллиантовой лиги приняли решение не допускать легкоатлетов из России и Белоруссии до соревнований.
Ранее министр спорта Олег Матыцин и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков провели встречу с членами комиссии ОКР.