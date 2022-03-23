Матыцин и Поздняков провели встречу с членами комиссии ОКР

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Министр спорта Олег Матыцин и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков провели встречу с членами комиссии спортсменов ОКР.
Матыцин и Поздняков провели встречу с членами комиссии ОКР

Минспорт России вместе с общероссийскими спортивными федерациями при участии ОКР формирует обновлённый единый календарный план спортивных мероприятий. Планируется, что в ряде стартов будут принимать участие спортсмены из-за рубежа и подобные турниры будут приравниваться по статусу к чемпионатам Европы и мира, сообщает пресс-служба министерства.

По словам Позднякова, всем спортсменам и тренерам необходимо продолжать планомерно работать, потому что это позволит в нужный момент вернуться на международную арену и успешно пройти квалификации на Игры-2024.

Сообщается, что на 2023 год запланировано проведение совместных тренировочных мероприятий с представителями КНР на их территории.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным организациям не допускать до соревнований атлетов из России и Белоруссии.

Ранее заместитель министра спорта Алексей Морозов сообщил, что в России проведут спартакиаду в 2022 году.

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