Минспорт проведёт в России спартакиаду в 2022 году

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Заместитель министра спорта Алексей Морозов сообщил, что в России будет проведена спартакиада для сильнейших спортсменов страны в 2022 году.
Минспорт проведёт в России спартакиаду в 2022 году
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Мы в этом году проведём спартакиаду для сильнейших спортсменов. Эту спартакиаду мы сделаем по программе Олимпийских игр в Париже, которые пройдут в 2024 году», — цитирует ТАСС Морозова.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным организациям не допускать к участию в соревнованиях атлетов из России и Белоруссии.

Ранее Олег Матыцин заявил, что Россия является самодостаточной спортивной державой, для которой нет преград.

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