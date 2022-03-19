Матыцин: Россия является самодостаточной спортивной державой, для которой нет преград

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Министр спорта Олег Матыцин заявил, что Россия является сильной, самодостаточной спортивной державой, для которой нет никаких преград.
Матыцин: Россия является самодостаточной спортивной державой, для которой нет преград
  • РИА Новости

«Мы вместе сегодня являемся свидетелями того, что мы — сильная, самодостаточная спортивная держава, для которой нет никаких преград», — цитирует Матыцина ТАСС.

По его словам, Россия обладает огромным ресурсом для организации крупных соревнований разного уровня.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным организациям не допускать до соревнований атлетов из России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что президент Татарстана Рустам Минниханов наградил олимпийскую чемпионку 2022 года по фигурному катанию Камилу Валиеву орденом республики «Дуслык».

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