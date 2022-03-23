Канадская журналистка о ЧМ-2022: вздохнули с облегчением — ни российских фигуристок, ни судей

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Известная канадская спортивная журналистка Беверли Смит высказалась об итогах короткой программы у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье (Франция).
Канадская журналистка о ЧМ-2022: вздохнули с облегчением — ни российских фигуристок, ни судей
  • Gettyimages.ru

«Тройных акселей мы не увидели, но какое это было вменяемое женское катание по сравнению с сумасшедшей драмой на Олимпиаде. Вздохнули с облегчением — ни российских фигуристок, ни судей. Люблю такое», — написала журналистка в своём Twitter.

Японка Каори Сакамото лидирует по итогам короткой программы, получив от судей 80,32 балла. На второй позиции расположилась бельгийка Луна Хендрикс, набрав 75,00 балла. Третья — американка Мэрайя Белл (72,55 балла).

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Мэрайя Белл высказалась об итогах короткой программы на ЧМ-2022.

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