Мэрайя Белл высказалась об итогах короткой программы на ЧМ-2022

Американская фигуристка Мэрайя Белл высказалась об итогах короткой программы на чемпионате мира в Монпелье (Франция).

«Я очень довольна своим выступлением. Для меня большая честь быть рядом с этими замечательными женщинами. Мне было очень весело, и я с нетерпением жду произвольной программы», — цитирует Белл журналист Джеки Вонг в Twitter.

Японка Каори Сакамото лидирует по итогам короткой программы, получив от судей 80,32 балла. На второй позиции расположилась бельгийка Луна Хендрикс, набрав 75,00 балла. Третья — американка Мэрайя Белл (72,55 балла).

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Плющенко заявил, что с удовольствием готов взять Шаботову в сборную России.