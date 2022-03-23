Плющенко: с удовольствием готовы взять Шаботову в сборную России
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«Я не знал об этом. Но мы с удовольствием готовы её взять в сборную России, ждём её. Готов ли я взять Анастасию в свою группу? Очень даже. В мире двойные стандарты, кому-то можно что-то, а кому-то нельзя», — цитирует Плющенко Metaratings.
Решение об исключении из команды связано с лайком в социальных сетях. Фигуристке понравился пост Евгения Плющенко о поддержке спецоперации на Украине. Шаботова представляет сборную Украины, но родилась в России.
Ранее Плющенко заявил, что в России надо проводить больше турниров по фигурному катанию.