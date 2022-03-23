Плющенко: с удовольствием готовы взять Шаботову в сборную России

Двукратный олимпийский чемпион, тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на исключение Анастасии Шаботовой из сборной Украины.

«Я не знал об этом. Но мы с удовольствием готовы её взять в сборную России, ждём её. Готов ли я взять Анастасию в свою группу? Очень даже. В мире двойные стандарты, кому-то можно что-то, а кому-то нельзя», — цитирует Плющенко Metaratings.

Решение об исключении из команды связано с лайком в социальных сетях. Фигуристке понравился пост Евгения Плющенко о поддержке спецоперации на Украине. Шаботова представляет сборную Украины, но родилась в России.

Ранее Плющенко заявил, что в России надо проводить больше турниров по фигурному катанию.