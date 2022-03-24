Матыцин — о шоу Плющенко в ДНР: Минспорт окажет полную поддержку

Министр спорта Олег Матыцин прокомментировал идею двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сделать шоу по фигурному катанию в Донецке.

«Конечно, с уважением относимся к этой инициативе. Ответ готовы будем дать, как только с его стороны будет понимание проекта и детали. Вне всякого сомнения, мы будем готовы оказать поддержку», — цитирует Матыцина «Спорт-Экспресс».

Плющенко 18 марта сообщил о желании провести ледовое шоу в ДНР.

Напомним, что фигурист возглавляет Академию Плющенко. Он также работает со своим сыном, восьмилетним Александром, который пошёл по стопам отца.

Ранее сообщалось, что фигуристка Анастасия Шаботова исключена из сборной Украины приказом Министерства молодёжи и спорта.