Экс-тренер «Зенита» Луческу: не согласен, что россиян надо лишать права заниматься спортом
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«Никогда не думал, что до этого дойдёт. Это проблема политиков, а не народа, они жили как братья. Я не знаю, чем это может закончиться. Это долго продлится, победителей не будет», — цитирует Луческу Tuttomercatoweb.
По его мнению, атлеты должны иметь право выступать на турнирах вне зависимости от их происхождения и национальности, а сам спорт не должен иметь отношение к политике.
«Я не согласен с тем, что россиян лишают права заниматься спортом. Они должны соревноваться, не нужно было так делать. Спорт должен помогать», — добавил Луческу.
Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и все российские клубы от участия во всех соревнованиях под эгидой организаций в связи с ситуацией на Украине.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал главу МОК преступником.