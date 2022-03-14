Экс-тренер «Зенита» Луческу: не согласен, что россиян надо лишать права заниматься спортом

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Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу, который ранее возглавлял петербургский «Зенит», подверг критике отстранение российских спортсменов от международных соревнований.
Экс-тренер «Зенита» Луческу: не согласен, что россиян надо лишать права заниматься спортом
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«Никогда не думал, что до этого дойдёт. Это проблема политиков, а не народа, они жили как братья. Я не знаю, чем это может закончиться. Это долго продлится, победителей не будет», — цитирует Луческу Tuttomercatoweb.

По его мнению, атлеты должны иметь право выступать на турнирах вне зависимости от их происхождения и национальности, а сам спорт не должен иметь отношение к политике.

«Я не согласен с тем, что россиян лишают права заниматься спортом. Они должны соревноваться, не нужно было так делать. Спорт должен помогать», — добавил Луческу.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и все российские клубы от участия во всех соревнованиях под эгидой организаций в связи с ситуацией на Украине.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал главу МОК преступником.

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