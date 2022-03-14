Экс-тренер «Зенита» Луческу: не согласен, что россиян надо лишать права заниматься спортом

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу, который ранее возглавлял петербургский «Зенит», подверг критике отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

«Никогда не думал, что до этого дойдёт. Это проблема политиков, а не народа, они жили как братья. Я не знаю, чем это может закончиться. Это долго продлится, победителей не будет», — цитирует Луческу Tuttomercatoweb.

По его мнению, атлеты должны иметь право выступать на турнирах вне зависимости от их происхождения и национальности, а сам спорт не должен иметь отношение к политике.

«Я не согласен с тем, что россиян лишают права заниматься спортом. Они должны соревноваться, не нужно было так делать. Спорт должен помогать», — добавил Луческу.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и все российские клубы от участия во всех соревнованиях под эгидой организаций в связи с ситуацией на Украине.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал главу МОК преступником.