Два российских футболиста покинули чешские клубы из-за отказа в выдаче рабочей визы
- Gettyimages.ru
- © Jutta Jenderny / EyeEm
Об этом сообщается на официальном сайте чешского «Динамо» и «Богемианс-1905».
Напомним, что Матвеев перешёл в «Динамо» Ческе-Будеёвице зимой 2022 года из «Казанки», второй команды московского «Локомотива». 20-летний хавбек не успел провести ни одного матча за чешский клуб.
Назаров перешёл в «Богемианс-1905» из «Краснодара-2» в январе 2022 года и провёл за клуб один матч.
Ранее бывший вратарь подмосковного «Сатурна» и сборной Чехии по футболу Антонин Кински выразил слова поддержки российским спортсменам, которых отстранили от международных соревнований из-за ситуации на Украине.