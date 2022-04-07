Два российских футболиста покинули чешские клубы из-за отказа в выдаче рабочей визы

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Полузащитник чешского «Динамо» Максим Матвеев и защитник «Богемианс-1905» Евгений Назаров покинули клубы из-за отказа в выдаче рабочих виз в связи с ситуацией на Украине.
Два российских футболиста покинули чешские клубы из-за отказа в выдаче рабочей визы
  • Gettyimages.ru
  • © Jutta Jenderny / EyeEm

Об этом сообщается на официальном сайте чешского «Динамо» и «Богемианс-1905».

Напомним, что Матвеев перешёл в «Динамо» Ческе-Будеёвице зимой 2022 года из «Казанки», второй команды московского «Локомотива». 20-летний хавбек не успел провести ни одного матча за чешский клуб.

Назаров перешёл в «Богемианс-1905» из «Краснодара-2» в январе 2022 года и провёл за клуб один матч.

Ранее бывший вратарь подмосковного «Сатурна» и сборной Чехии по футболу Антонин Кински выразил слова поддержки российским спортсменам, которых отстранили от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

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