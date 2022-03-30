Экс-вратарь сборной Чехии Кински поддержал российских спортсменов

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Бывший вратарь подмосковного «Сатурна» и сборной Чехии по футболу Антонин Кински выразил слова поддержки российским спортсменам, которых отстранили от международных соревнований.
Экс-вратарь сборной Чехии Кински поддержал российских спортсменов
  • Gettyimages.ru
  • © CTK, Michal Krumphanzl

«Мне очень жаль, но я не могу предсказать, как это будет развиваться и сколько продлится. Мне непонятно, почему спортсменов делают виноватыми, почему им запрещается участвовать в соревнованиях. Это неправильно», — приводит слова Кински «РБ Спорт».

По его мнению, ФИФА ощущает давление и всё это делается лишь для того, чтобы навредить России. 

«Когда я смотрю «Вести», я вижу одну картину, когда читаю европейские газеты — совсем другую», — добавил Кински.

Напомним, что 31 марта в Дохе состоится 72-й конгресс ФИФА. По информации СМИ, на нём может обсуждаться возможная приостановка членства или исключение РФС из состава ФИФА.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, выступающий за казахстанский «Тобол», выразил сочувствие российским спортсменам.

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