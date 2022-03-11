Экс-игрок ЦСКА Тошич посочувствовал российским спортсменам

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Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, выступающий за казахстанский «Тобол», выразил слова поддержки российским спортсменам.
Экс-игрок ЦСКА Тошич посочувствовал российским спортсменам
  • РИА Новости

«Убеждён, что спорт должен быть выше всего остального. Отстранённые спортсмены имеют право сражаться, соревноваться и радоваться своим триумфам. Сейчас у них нет такой возможности, и это, конечно, неприятно», — приводит слова футболиста Новости.rs.

По словам игрока, он сочувствует страданиям спортсменов из России, подпавших под санкции, и рекомендует продолжать постоянные тренировки.

«Надеюсь, что наступит день, когда всё пройдёт и спорт будет на пьедестале всех человеческих радостей и удовольствий, а в жизнь вернутся полные стадионы и верная поддержка всех, кто любит спорт и радуется каждому успеху», — добавил Тошич.

Тошич выступал в составе армейцев с 2010 по 2017 год. За это время он провёл за команду 241 матч, забил 47 мячей и отдал 41 результативную передачу. В апреле 2021 года он подписал контракт с казахстанским «Тоболом» до конца сезона.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко предположил, что бизнесмен Роман Абрамович может купить ЦСКА.

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