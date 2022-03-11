Экс-игрок ЦСКА Тошич посочувствовал российским спортсменам

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, выступающий за казахстанский «Тобол», выразил слова поддержки российским спортсменам.

«Убеждён, что спорт должен быть выше всего остального. Отстранённые спортсмены имеют право сражаться, соревноваться и радоваться своим триумфам. Сейчас у них нет такой возможности, и это, конечно, неприятно», — приводит слова футболиста Новости.rs.

По словам игрока, он сочувствует страданиям спортсменов из России, подпавших под санкции, и рекомендует продолжать постоянные тренировки.

«Надеюсь, что наступит день, когда всё пройдёт и спорт будет на пьедестале всех человеческих радостей и удовольствий, а в жизнь вернутся полные стадионы и верная поддержка всех, кто любит спорт и радуется каждому успеху», — добавил Тошич.

Тошич выступал в составе армейцев с 2010 по 2017 год. За это время он провёл за команду 241 матч, забил 47 мячей и отдал 41 результативную передачу. В апреле 2021 года он подписал контракт с казахстанским «Тоболом» до конца сезона.

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