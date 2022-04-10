В «Шахтёре» подтвердили возвращение Ракицкого в клуб

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Бывший защитник «Зенита», украинский футболист Ярослав Ракицкий вернётся в донецкий «Шахтёр».

«Ждём нашего бывшего игрока и легенду «Шахтёра» — Ракицкого, чтобы он с нами играл», — сказал директор клуба Дарио Срна в эфире «Футбол News».

Напомним, что Ракицкий перешёл из «Шахтёра» в «Зенит» зимой 2019 года. Футболист провёл за санкт-петербургский клуб 108 матчей, забил семь мячей и отдал 11 результативных передач. В настоящий момент он выступает за харьковский «Металлист».

Ранее сообщалось, что экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл в товарищеском матче за «Металлист».

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