Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл в товарищеском матче за харьковский «Металлист»

Бывший украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий принял участие в товарищеском матче за харьковский «Металлист» с «Истанбулом Башакшехиром».

В настоящий момент «Металлист» проводит учебно-тренировочный сбор в Турции, именно там Ракицкий присоединился к команде. Никаких официальных заявлений о подписании контракта с футболистом харьковский клуб не делал.

Стоит отметить, что главным тренером «Металлиста» является Александр Кучер, с которым Ракицкий выступал за донецкий «Шахтёр».

27 марта в товарищеском матче «Металлист» обыграл «Истанбул Башакшехир» со счётом 2:1. Дубль в составе «Металлиста» оформил экс-футболист «Шахтёра» Руслан Фомин.

Напомним, что Ракицкий перешёл из «Шахтера» в «Зенит» зимой 2019 года. Футболит провёл за санкт-петербургский клуб 108 матчей, забил семь мячей и отдал 11 результативных передач.

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