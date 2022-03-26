Торрес посоветовал руководству «Барселоны» подписать Зинченко
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По информации Fichajes.net, полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес порекомендовал своему руководству приобрести украинца для усиления состава на следующий сезон.
Отмечается, что испанский «Бетис» также заинтересован в услугах футболиста.
Напомним, что Зинченко выступает за английский клуб с 2016 года. Нынешнее соглашение с «Манчестер Сити» рассчитано до 2024 года.
Ранее Financial Times сообщил, что заявки американских миллиардеров лидируют в борьбе за покупку «Челси».