Торрес посоветовал руководству «Барселоны» подписать Зинченко

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Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может перейти в каталонскую «Барселону».
Торрес посоветовал руководству «Барселоны» подписать Зинченко
  • Gettyimages.ru

По информации Fichajes.net, полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес порекомендовал своему руководству приобрести украинца для усиления состава на следующий сезон.

Отмечается, что испанский «Бетис» также заинтересован в услугах футболиста.

Напомним, что Зинченко выступает за английский клуб с 2016 года. Нынешнее соглашение с «Манчестер Сити» рассчитано до 2024 года.

Ранее Financial Times сообщил, что заявки американских миллиардеров лидируют в борьбе за покупку «Челси».

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