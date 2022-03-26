Торрес посоветовал руководству «Барселоны» подписать Зинченко

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может перейти в каталонскую «Барселону».

По информации Fichajes.net, полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес порекомендовал своему руководству приобрести украинца для усиления состава на следующий сезон.

Отмечается, что испанский «Бетис» также заинтересован в услугах футболиста.

Напомним, что Зинченко выступает за английский клуб с 2016 года. Нынешнее соглашение с «Манчестер Сити» рассчитано до 2024 года.

Ранее Financial Times сообщил, что заявки американских миллиардеров лидируют в борьбе за покупку «Челси».