Financial Times: заявки американских миллиардеров лидируют в борьбе за покупку «Челси»

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Заявки американских миллиардеров вошли в шорт-лист на приобретение лондонского футбольного клуба «Челси» у российского бизнесмена Романа Абрамовича.
Financial Times: заявки американских миллиардеров лидируют в борьбе за покупку «Челси»
  • Gettyimages.ru
  • © Catherine Ivill

Предпочтение отдаётся Тодду Бели, который является владельцем бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс», а также миллиардерам Джошу Харрису и Дэвиду Блитцеру, которые владеют клубом НБА «Филадельфия Севенти Сиксерз, сообщает Financial Times.

Также сообщается, что инвесторы из Саудовской Аравии Saudi Media Group были проинформированы о том, что они исключены из числа претендентов.

Заявки оцениваются исходя из большого количества критериев, в том числе какая часть пойдёт на финансирования, сколько будет доступно для инвестирования в «Челси», а также каков опыт участников в управлении высококлассными активами.

Напомним, что владелец «Челси», российский бизнесмен Роман Абрамович попал в санкционный список Великобритании. 26 февраля бизнесмен передал управление клубом попечительскому совету благотворительного фонда, а 2 марта объявил, что собирается продать «Челси».

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании разрешило лондонскому «Челси» продавать билеты на матчи команды.

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