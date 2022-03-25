Financial Times: заявки американских миллиардеров лидируют в борьбе за покупку «Челси»

Заявки американских миллиардеров вошли в шорт-лист на приобретение лондонского футбольного клуба «Челси» у российского бизнесмена Романа Абрамовича.

Предпочтение отдаётся Тодду Бели, который является владельцем бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс», а также миллиардерам Джошу Харрису и Дэвиду Блитцеру, которые владеют клубом НБА «Филадельфия Севенти Сиксерз, сообщает Financial Times.

Также сообщается, что инвесторы из Саудовской Аравии Saudi Media Group были проинформированы о том, что они исключены из числа претендентов.

Заявки оцениваются исходя из большого количества критериев, в том числе какая часть пойдёт на финансирования, сколько будет доступно для инвестирования в «Челси», а также каков опыт участников в управлении высококлассными активами.

Напомним, что владелец «Челси», российский бизнесмен Роман Абрамович попал в санкционный список Великобритании. 26 февраля бизнесмен передал управление клубом попечительскому совету благотворительного фонда, а 2 марта объявил, что собирается продать «Челси».

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании разрешило лондонскому «Челси» продавать билеты на матчи команды.