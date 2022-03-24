BBC: «Челси» разрешили продавать билеты, прибыль пойдёт благотворительным организациям

Правительство Великобритании разрешило лондонскому «Челси» продавать билеты на матчи команды.

Об этом сообщает BBC.

По информации источника, власти изменили лицензию на продажу билетов. Ранее игры могли посещать только по абонементам.

Отмечается, что руководство Английской премьер-лиги (РПЛ) решило передать средства от проданных билетов в благотворительные организации.

Владелец «Челси» российский бизнесмен Роман Абрамович попал в санкционный список Великобритании. 26 февраля бизнесмен передал управление клубом попечительскому совету благотворительного фонда, а 2 марта объявил, что собирается продать «Челси».

Ранее сообщалось, что Ловрен может покинуть «Зенит» и вернуться в АПЛ.