BBC: «Челси» разрешили продавать билеты, прибыль пойдёт благотворительным организациям
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Об этом сообщает BBC.
По информации источника, власти изменили лицензию на продажу билетов. Ранее игры могли посещать только по абонементам.
Отмечается, что руководство Английской премьер-лиги (РПЛ) решило передать средства от проданных билетов в благотворительные организации.
Владелец «Челси» российский бизнесмен Роман Абрамович попал в санкционный список Великобритании. 26 февраля бизнесмен передал управление клубом попечительскому совету благотворительного фонда, а 2 марта объявил, что собирается продать «Челси».
Ранее сообщалось, что Ловрен может покинуть «Зенит» и вернуться в АПЛ.