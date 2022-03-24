BBC: «Челси» разрешили продавать билеты, прибыль пойдёт благотворительным организациям

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Правительство Великобритании разрешило лондонскому «Челси» продавать билеты на матчи команды.
BBC: «Челси» разрешили продавать билеты, прибыль пойдёт благотворительным организациям
  • Gettyimages.ru
  • © Stefan Rousseau - PA Images

Об этом сообщает BBC.

По информации источника, власти изменили лицензию на продажу билетов. Ранее игры могли посещать только по абонементам.

Отмечается, что руководство Английской премьер-лиги (РПЛ) решило передать средства от проданных билетов в благотворительные организации.

Владелец «Челси» российский бизнесмен Роман Абрамович попал в санкционный список Великобритании. 26 февраля бизнесмен передал управление клубом попечительскому совету благотворительного фонда, а 2 марта объявил, что собирается продать «Челси».

Ранее сообщалось, что Ловрен может покинуть «Зенит» и вернуться в АПЛ.

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