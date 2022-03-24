Источник: Ловрен может покинуть «Зенит» и вернуться в АПЛ
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Об этом сообщает Liverpool World.
Ранее сообщалось, что Ловрен хочет расторгнуть контракт с «Зенитом» из-за ситуации на Украине. Отмечается, что футболист может продолжить карьеру в «Вест Хэме».
Ловрен выступает за «Зенит» с 2020 года. В этом сезоне он провёл за команду 19 матчей. Всего на его счету 47 игр в составе сине-бело-голубых, два гола и столько же результативных передач.
Ранее агент заявил, что у хавбека «Спартака» Бакаева сорвался трансфер в Италию.