Источник: Ловрен может покинуть «Зенит» и вернуться в АПЛ

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен может вернуться в Английскую премьер-лигу (РПЛ).

Об этом сообщает Liverpool World.

Ранее сообщалось, что Ловрен хочет расторгнуть контракт с «Зенитом» из-за ситуации на Украине. Отмечается, что футболист может продолжить карьеру в «Вест Хэме».

Ловрен выступает за «Зенит» с 2020 года. В этом сезоне он провёл за команду 19 матчей. Всего на его счету 47 игр в составе сине-бело-голубых, два гола и столько же результативных передач.

Ранее агент заявил, что у хавбека «Спартака» Бакаева сорвался трансфер в Италию.