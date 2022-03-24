Агент: у хавбека «Спартака» Бакаева сорвался трансфер в Италию

Футбольный агент Павел Нестеров рассказал, что в услугах полузащитника московского «Спартака» Зелимхана Бакаева были заинтересованы клубы из Серии А.

«Я знаю, что у кого-то из «Спартака» сорвался трансфер в Италию. Не могу сказать со 100%-ной уверенностью, но, насколько знаю, это был Бакаев», — цитирует Нестерова Sport24.

По его словам, трансферными вопросами 25-летнего хавбека занимался агент Герман Ткаченко. Однако переход футболиста сорвался из-за ситуации на Украине.

Бакаев в чемпионате России сезона-2021/22 в 19 матчах отдал четыре голевые передачи.

«Спартак» (27 очков) занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Зенит» (48).

Ранее сообщалось, что судебный процесс по делу полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса в Нидерландах отложен.