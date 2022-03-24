Суд в Нидерландах отложил процесс по делу Промеса
Такое решение было принято в связи с болезнью одного из участников заседания, сообщает Algemeen Dagblad.
30-летний хавбек проходит подозреваемым по делу о покушении на убийство своего двоюродного брата.
Промеса в Нидерландах также подозревают в участии в обороте крупной партии кокаина.
Контракт нидерландца с красно-белыми рассчитан до лета 2024 года.
Ранее сообщалось, что в Нидерландах Промесу могут предъявить новые обвинения из-за нападения на кузена.