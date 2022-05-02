«Ничего общего со спортом»: УЕФА отстранил российские клубы и сборные от международных турниров на следующий сезон

Исполком УЕФА принял решение продлить отстранение, наложенное на российские клубы и сборные, на следующий сезон. Они не смогут принимать участие во всех соревнованиях под эгидой международной федерации. В частности, подопечные Валерия Карпина не сыграют в Лиге наций и автоматически займут последнее место в группе, а команды РПЛ лишатся возможности стартовать в еврокубках. Отклонена и заявка страны на проведение чемпионата Европы. В РФС не согласились с таким решением и пообещали продолжить защищать свои интересы в судах.

Очередной исполком УЕФА принёс российским болельщикам неприятные новости. Они сохраняли надежду на то, что отстранение, наложенное в конце февраля на отечественные команды и сборные, не будет продлено на следующий сезон. Однако организация приняла другое решение, которое оставило не слишком много поводов для оптимизма.

Российские национальные команды и клубы по-прежнему не смогут принимать участие во всех международных соревнованиях. В частности, вновь под удар попали подопечные Валерия Карпина. Пусть их лишили возможности сыграть на чемпионате мира, летом они должны были взять старт в Лиге наций и помериться силами с Исландией, Израилем и Албанией. Однако теперь не произойдёт и этого. Россия автоматически займёт последнюю строчку в своей группе и переместится в дивизион С.

Мужская молодёжная сборная России, которая вела борьбу за попадание на первенство континента — 2023 и опережала в своём секстете Испанию, досрочно завершит выступление. Пострадала и взрослая женская национальная команда, исключённая из числа участников Евро-2022. Её место займёт Португалия, уступившая России в стыках.

Под ударом оказались и клубы. Они в следующем сезоне гарантированно не сыграют в еврокубках. Это приведёт к тому, что страна ещё ниже опустится в таблице коэффициентов УЕФА. Она получит в зачёт минимальное количество баллов, которое набирала за последние пять лет, — 4,333.

Более того, заявка России на проведение Евро в 2028 и 2032 годах, поданная в марте, признана не соответствующей регламенту.

«Учитывая неопределённость в отношении того, когда дисквалификация окажется снята, принятие заявки РФС также будет противоречить решению исполкома УЕФА от 28 февраля 2022 года, запрещающему всем российским сборным и клубам участвовать в турнирах УЕФА», — говорится в тексте.

Единственный положительный момент — мужская сборная России пока не исключена из числа участников отборочного этапа Евро-2024, жеребьёвка которого состоится 9 октября в Германии. Остаётся надеяться, что к этому моменту часть ограничений может быть снята.

«Исполком УЕФА останется в режиме ожидания для созыва дальнейших встреч с целью переоценки правовой и фактической ситуации по мере её развития и принятия дальнейших решений по мере необходимости», — отметили в организации.

В РФС с вердиктом УЕФА полностью не согласились и пообещали продолжать защиту интересов отечественного футбола.

«Российский футбольный союз выражает категорическое несогласие с принятыми исполкомом УЕФА решениями. РФС продолжит защиту собственных интересов в рамках уже рассматриваемых в Спортивном арбитражном суде в Лозанне дел и оставляет за собой право подачи новых заявлений», — подчеркнули в службе коммуникаций федерации.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин и вовсе назвал произошедшее беспределом.

«Ничего нового для меня не произошло. Тот беспредел с отстранением российского футбола от соревнований, который начался несколько месяцев назад, продолжается. При этом я до сих пор надеюсь, что РФС удастся в соответствующих судах отстоять для наших футболистов право участвовать в международных турнирах», — заявил специалист.

В настоящий момент CAS продолжает изучать апелляции РФС на решения УЕФА и ФИФА временно отстранить российские клубы и сборные от всех международных соревнований. Там пообещали вынести окончательный вердикт после завершения соответствующих арбитражных процедур.

«Стороны обмениваются письменными представлениями, назначаются составы арбитражей. После утверждения состава комиссии будет определено, следует ли проводить слушание, и если да, то когда. Ввиду вышеизложенного в настоящее время невозможно сказать, когда будет объявлено окончательное решение», — сообщили ТАСС в пресс-службе CAS.

В России продление рестрикций со стороны УЕФА встретили с разочарованием. Многие верили в то, что ограничения не распространятся на следующий сезон или хотя бы будут смягчены.

Добавило оптимизма и заявление главы организации Александера Чеферина о том, что спортсмены не должны нести ответственность за происходящее на Украине.

Однако слова функционера в итоге разошлись с делом. Впрочем, по мнению почётного президента РФС Вячеслава Колоскова, надеяться на лучшее в сложившейся ситуации было довольно наивно.

«Что поделать... РФС поступил очень мудро: надеялись на лучшее, но готовились к худшему. Теперь, по сути дела, остаётся только второй вариант — переход в Азиатскую конфедерацию, что, с моей точки зрения, станет губительным для российского футбола. Или третий — развитие футбола в стране, регионах, академиях, вузах», — приводит слова Колоскова «Чемпионат».

В свою очередь, экс-глава оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин признался, что рассчитывал на снятие ограничений.

«Рейтинги клубов данное решение сильно подпортит. На российский футбол это повлияет очень плохо. РФС сейчас оказался перед дилеммой. Исходя из последних комментариев Чеферина, я надеялся на гибридный вердикт, но, к сожалению, этого не случилось», — посетовал Сорокин.

А вот депутат Госдумы Дмитрий Свищёв подчеркнул, что никакой катастрофы не произошло, но призвал до последнего защищать интересы отечественного футбола в судах.

«Формулировка «России нет места в футбольной семье» не имеет ничего общего со спортом. Само такое заявление надо, конечно, оспаривать. Считаю, и РФС, и клубам, которые должны были участвовать в еврокубках, следует заняться этим, опротестовывать. Напрямую ущемляются права человека по национальному признаку. У них отнимают право на работу», — заявил Свищёв.