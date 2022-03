«Исключение — не вариант»: конгресс ФИФА не стал лишать членства РФС и признал русский своим официальным языком

Состоявшийся в Дохе 72-й конгресс ФИФА не стал приостанавливать членство РФС в рядах организации. Этого вопроса не было в повестке дня. Вместе с тем русский включили в число шести официальных языков международной федерации. По словам её президента Джанни Инфантино, полностью отстранять страну не имело смысла, а запрет на участие российских сборных и клубов в соревнованиях — вынужденная мера. В свою очередь, член делегации РФС Алексей Сорокин подтвердил желание оспорить наложение этих санкций в CAS.

«РФС не нарушает никаких документов и рекомендаций ФИФА»

72-й конгресс ФИФА в России ждали с тревогой. Согласно худшим опасениям, на этом мероприятии отечественный футбол, и без того оказавшийся в изоляции, мог быть подвергнут новым санкциям — приостановке членства РФС. И такое решение не выглядело фантастическим, учитывая печальный пример биатлона, где СБР недавно оказался выведен из состава IBU. Некоторые даже всерьёз обсуждали вынужденный переход из УЕФА в АФК.

Впрочем, в преддверии заседания сразу несколько источников в СМИ уверяли, что до такого дело не дойдёт. О том же говорил член российской делегации Алексей Сорокин. По его словам, этот пункт не значился в повестке.

К счастью, эта информация подтвердилась. В Дохе обсуждали такой вопрос, но не касательно РФС. Большинством голосов делегатов за различные нарушения членства лишились национальные федерации Пакистана, Зимбабве и Кении.

«Исключение РФС из ФИФА — не вариант. Я серьёзно надеюсь, что конфликт закончится. Если мы не будем собирать людей вместе во время наших конгрессов, тогда нам лучше прекратить нашу деятельность и пойти домой», — заявил Инфантино.

При этом решением конгресса русский язык был включён в список шести официальных языков организации. За проголосовали 187 членов-ассоциаций, а против — только четверо. Ранее сообщалось, что ФИФА к английскому, испанскому, французскому и немецкому намерена добавить арабский, португальский и русский, чтобы гарантировать «более репрезентативный подход».

При этом глава федерации Джанни Инфантино не обошёл стороной тему спецоперации на Украине. Он выразил надежду на скорейшее разрешение конфликта и дальнейшее восстановление отношений.

Вместе с тем, по его словам, ФИФА не имела другого выбора, кроме как отстранить сборную России от участия в отборочном турнире чемпионата мира — 2022.

«Могу только призвать лидеров к диалогу и деэскалации. Исключение сборной из квалификации ЧМ-2022 и российских клубов из еврокубков не было лёгким решением. Оно коснулось людей, которые любят футбол. Но для нас это оказалось способом приблизить мир», — приводит его слова РИА Новости.

Члены российской делегации итоги конгресса встретили с чувством лёгкого оптимизма. Например, Сорокин, хотя и признал, что перед мероприятием было тревожно, подчеркнул: РФС просто не имели права исключить из состава ФИФА, поскольку он не нарушил ни одного пункта устава.

«Мы живём в основном в правовом поле. Легально не видим никаких причин, почему нас не должно быть на конгрессе. РФС не нарушает никаких документов и рекомендаций ФИФА», — заявил функционер.

Более того, отечественная сторона не отказывается от судебной тяжбы с вышестоящими организациями в CAS, чтобы снять все наложенные ограничения.

«Мы надеемся, справедливость восторжествует. РФС подал соответствующее заявление в CAS. Шансы есть всегда», — добавил Сорокин.

Продолжать отстаивать право отечественных клубов и сборных участвовать в международных соревнованиях пообещал и генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

«Конгресс ФИФА — отличная возможность лично пообщаться с представителями федераций со всего мира и ФИФА. Несмотря на внешнее давление, РФС удалось сохранить рабочие отношения с коллегами. Тема исключения или вопросы, связанные с какими-либо санкциями в отношении страны, на конгрессе не поднимались», — цитирует Алаева «Чемпионат».

Также в Дохе было принято несколько других важных решений. В частности, прошла жеребьёвка корзин финальной стадии мундиаля.

Полностью определился состав трёх корзин, причём во второй оказались сильные коллективы Нидерландов, Германии и Хорватии. А вот ростер последней окончательно сформируется только в июне. Три оставшиеся путёвки на ЧМ будут разыграны в двух интерконтинентальных и одном европейском стыках.

Помимо этого, именно на конгрессе Инфантино объявил о желании продолжить работу в ФИФА. Он занял свой пост в 2016-м, а спустя три года был переизбран на новый срок.

«ФИФА показала политическую неангажированность»

В России приветствовали решение Международной федерации не исключать РФС из своих рядов. Так, почётный президент союза Вячеслав Колосков поблагодарил всех участников конгресса за то, что они выстояли под давлением.

«В том числе большую роль сыграло уважение ФИФА к Российской Федерации, к нашим заслугам в мировом футболе. К тому же РФС хорошо поработал. Очень-очень рад. Теперь вопрос только один: попробовать изменить вердикт о недопуске наших команд к соревнованиям ФИФА и УЕФА», — цитирует Колоскова «Чемпионат».

А признание русского международным языком ФИФА он вовсе назвал серьёзным достижением.

«Честно говоря, не верил в такой исход. Это стало для меня приятным сюрпризом. Много лет там существовало лишь четыре официальных языка: английский, французский, испанский и немецкий. Сейчас включили русский, причём при всём давлении, которое оказывается на нас и другие федерации. ФИФА продемонстрировала объективность. Для этого нужно обладать большим мужеством. От всей души поздравляю Инфантино и его команду с таким решением», — добавил Колосков.

В свою очередь, бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев выразил надежду, что вердикт ФИФА станет первым шагом на пути к полному снятию всех ограничений с отечественного футбола.

«РФС, думаю, находится в тесном контакте с ФИФА и УЕФА. Были прецеденты, когда английские клубы дисквалифицировали на пять лет, но сборная участвовала в чемпионатах мира. К сожалению, спорт и политика слились. Надо занимать более твёрдые позиции: спорт во все времена становился объединяющим фактором. Спортивные федерации и крупные международные турниры не должны касаться политики. А получается: как старший брат скажет, так они всё и выполняют», — подчеркнул Газзаев.

А депутат Госдумы Николай Валуев признался: не верил, что Международная федерация в сложившихся условиях займёт сторону России.

«Ожидал, что будет хуже. Приятно! ФИФА, в отличие от МОК, показала политическую неангажированность. Давайте сыграем на сопоставление, who is who? Ярким примером ангажированности является МОК, а в качестве другого примера возьмём ФИФА, где наш случай показал свободу спорта от политики», — приводит слова экс-чемпиона мира по боксу «Спорт-Экспресс».