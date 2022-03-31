В Госдуме призвали президента ФИФА не поддаваться на провокации

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что президент Международной Федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не должен поддаваться на провокации в отношении Российского футбольного союза (РФС).
В Госдуме призвали президента ФИФА не поддаваться на провокации
  • AP
  • © Hassan Ammar

«Российский футбольный союз не отстранён от членства в ФИФА и УЕФА, соответственно, имеет полное право работать в составе этих организаций, — цитирует Свищёва ТАСС.

Он также рассказал, что конгресс ФИФА даже не рассматривал отстранение РФС.

«Истерия некоторых граждан вызвана исключительно привычкой в очередной раз надавить на спортивную организацию и выступить против российского спорта. У нас нет сомнений в адекватности и жёсткости президента ФИФА господина Инфантино, будем надеяться, что он не пойдёт на поводу у подобных провокационных заявлений», — добавил Свищёв.

Напомним, что 28 февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее на 72-м конгрессе ФИФА приняли решение утвердить русский язык в качестве одного из официальных в организации.

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