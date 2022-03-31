ФИФА утвердила русский язык в качестве официального в организации

На 72-м конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) приняли решение утвердить русский язык в качестве одного из официальных в организации.

Решение было принято 31 марта на конгрессе в Катаре, сообщает РИА Новости.

Конгресс ФИФА одобрил утверждение русского языка в качестве официального путём голосования (за — 187 представителей, против — четыре).

На данный момент официальными языками федерации являются английский, испанский, французский и немецкий.

Напомним, что ФИФА запретила проведение международных матчей на территории России и отстранила национальную сборную страны и отечественные клубы от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее в РФС заявили, что не рассматривают вариант с вхождением в Азиатскую конфедерацию.