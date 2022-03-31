ФИФА утвердила русский язык в качестве официального в организации
- AP
- © Hassan Ammar
Решение было принято 31 марта на конгрессе в Катаре, сообщает РИА Новости.
Конгресс ФИФА одобрил утверждение русского языка в качестве официального путём голосования (за — 187 представителей, против — четыре).
На данный момент официальными языками федерации являются английский, испанский, французский и немецкий.
Напомним, что ФИФА запретила проведение международных матчей на территории России и отстранила национальную сборную страны и отечественные клубы от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
Ранее в РФС заявили, что не рассматривают вариант с вхождением в Азиатскую конфедерацию.