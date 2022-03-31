В РФС заявили, что не рассматривают вариант с вхождением в Азиатскую конфедерацию
- АГН «Москва»
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«Мы не рассматриваем вариант присоединения к Азиатской или какой-либо другой конфедерации, поскольку остаёмся членами УЕФА. Это просто фантазии. Сейчас мы ведём переговоры исключительно по восстановлению клубов и сборных в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА», — цитирует Митрофанова РИА Новости.
Он также подчеркнул, что у федерации есть различные сценарии, однако для этого нужны соответствующие решения, которых пока нет.
Напомним, что 28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что ФИФА не рассматривала вопрос приостановки членства РФС в организации.