В РФС заявили, что не рассматривают вариант с вхождением в Азиатскую конфедерацию

Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал информацию о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АКФ).

«Мы не рассматриваем вариант присоединения к Азиатской или какой-либо другой конфедерации, поскольку остаёмся членами УЕФА. Это просто фантазии. Сейчас мы ведём переговоры исключительно по восстановлению клубов и сборных в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА», — цитирует Митрофанова РИА Новости.

Он также подчеркнул, что у федерации есть различные сценарии, однако для этого нужны соответствующие решения, которых пока нет.

Напомним, что 28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что ФИФА не рассматривала вопрос приостановки членства РФС в организации.