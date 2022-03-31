Валуев: ФИФА показала политическую неангажированность в вопросе РФС

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Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал решение ФИФА не рассматривать вопрос о приостановке членства РФС в организации на конгрессе в Дохе.
Валуев: ФИФА показала политическую неангажированность в вопросе РФС
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«Очень неожиданное решение ФИФА в свете последних событий в мировом спорте. ФИФА показала политическую неангажированность, в отличие от того же IBU, других спортивных федераций и МОК. Очень приятно, что для некоторых организаций спорт всё же остается вне политики. Будем надеяться, что они продолжат работу в направлении сотрудничества с РФС и Россией», — цитирует Валуева издание Sport24.

Напомним, что 31 марта в Дохе прошёл 72-й конгресс ФИФА. По итогам конгресса членство Пакистана, Зимбабве и Кении в ФИФА приостановлено. Россию не исключили из федерации. При этом ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) не рассматривать вопрос о приостановке членства РФС в организации на конгрессе в Дохе.

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