Валуев: ФИФА показала политическую неангажированность в вопросе РФС

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал решение ФИФА не рассматривать вопрос о приостановке членства РФС в организации на конгрессе в Дохе.

«Очень неожиданное решение ФИФА в свете последних событий в мировом спорте. ФИФА показала политическую неангажированность, в отличие от того же IBU, других спортивных федераций и МОК. Очень приятно, что для некоторых организаций спорт всё же остается вне политики. Будем надеяться, что они продолжат работу в направлении сотрудничества с РФС и Россией», — цитирует Валуева издание Sport24.

Напомним, что 31 марта в Дохе прошёл 72-й конгресс ФИФА. По итогам конгресса членство Пакистана, Зимбабве и Кении в ФИФА приостановлено. Россию не исключили из федерации. При этом ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) не рассматривать вопрос о приостановке членства РФС в организации на конгрессе в Дохе.