Колосков: решение ФИФА по РФС — знак большого уважения к России

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) не рассматривать вопрос о приостановке членства РФС в организации на конгрессе в Дохе.

«Однозначно, это очень радостное событие, которое продемонстрировало, что ФИФА вне политики в данной ситуации. Никто из участников конгресса даже не поднял вопрос о членстве РФС. Это говорит о том, что ФИФА твёрдо стоит на позициях отстоять спортивный интерес. Это решение знак большого уважения к России как к государству, которое много сделало для развития мирового футбола», — цитирует Колоскова издание ТАСС.

Также Колосков считает, что это решение даёт России надежду на то, что организация снимет санкции, которые запрещают российским сборным и клубам участвовать в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА, однако этот процесс может затянуться.

«ФИФА не может вернуться к этому вопросу, потому что для этого нужно собирать чрезвычайный конгресс, никто по этому поводу конгресс собирать не будет. Теперь как минимум до следующего конгресса никаких дополнительных санкций не будет», — добавил Колосков.

Напомним, что 31 марта в Дохе прошёл 72-й конгресс ФИФА. По итогам конгресса членство Пакистана, Зимбабве и Кении в ФИФА приостановлено. Россию не исключили из федерации. При этом ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

Ранее Юрий Сёмин прокомментировал решение конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) не рассматривать вопрос о приостановке членства Российского футбольного союза (РФС) в организации.