Сёмин — о сохранении членства РФС в ФИФА: справедливое решение

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин прокомментировал решение конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) не рассматривать вопрос о приостановке членства Российского футбольного союза (РФС) в организации.

«Справедливое решение. Мы очень рады. Все остальные положительные решения произойдут не сегодня, так завтра. Нашим игрокам нужно готовиться и быть в хороших кондициях», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 31 марта в Дохе прошёл 72-й конгресс ФИФА. По итогам конгресса членство Пакистана, Зимбабве и Кении в ФИФА приостановлено. Россию не исключили из федерации. При этом ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

Ранее ФИФА утвердила русский язык в качестве официального в организации.