Жуков: мировой футбол не должен вычёркивать Россию из своих рядов

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков отреагировал на решение Международной федерации футбола (ФИФА) не рассматривать вопрос о приостановке членства РФС в организации на конгрессе в Дохе.

«Рад, что ФИФА проводит такую политику. Думаю, что не в пример некоторым другим федерациям ФИФА сохраняет отношения с российским футболом. Я слышал, что президент ФИФА вспомнил наш чемпионат мира добрыми словами. Мировой футбол не должен вычёркивать Россию из своих рядов, и надеюсь, что наши команды восстановятся в турнирах», — приводит слова Жукова ТАСС.

Также первый заместитель председателя Госдумы считает, что ФИФА занимает более правильную позицию, чем многие другие федерации. Он также выразил надежду, что ФИФА не поддастся политическому давлению.

Напомним, что 31 марта в Дохе прошёл 72-й конгресс ФИФА. По итогам конгресса членство Пакистана, Зимбабве и Кении в ФИФА приостановлено. Россию не исключили из федерации. При этом ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

Ранее Николай Валуев прокомментировал решение ФИФА не рассматривать вопрос о приостановке членства РФС в организации на конгрессе в Дохе.