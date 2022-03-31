Сорокин высказался о решении ФИФА не рассматривать изменение статуса РФС

Член делегации РФС Алексей Сорокин прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) не лишать Россию членства в организации.

«До конгресса не было никаких оснований для каких-либо решений. Мы объективно ничего не нарушали. Если исповедовать принцип, что спорт вне политики, то всё справедливо», — цитирует Сорокина «Чемпионат».

Он также отметил, что был обычный конгресс, который прошёл очно, до этого проходил онлайн.

«Прошёл в традиционном режиме, с обычными отчётами. Много было разговоров о правах рабочих в Катаре», — добавил Сорокин.

Напомним, что 31 марта в Дохе прошёл 72-й конгресс ФИФА. По итогам конгресса членство Пакистана, Зимбабве и Кении в ФИФА приостановлено. Россию не исключили из федерации. При этом ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

Ранее почётный президент ОКР Александр Жуков отреагировал на решение ФИФА не рассматривать вопрос о приостановке членства РФС в организации на конгрессе в Дохе.