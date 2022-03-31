Инфантино: ФИФА не предлагала проводить чемпионат мира каждые два года
- Gettyimages.ru
«ФИФА не предлагала проводить чемпионат мира каждые два года», — цитирует слова Инфантино ТАСС.
Президент ФИФА сообщил, что на заседании конгресса руководством был изучен вопрос об изменении календаря проведения первенств планеты. Также были рассмотрены проекты, связанные с женским футболом.
Напомним, что заседание 72-го конгресса ФИФА проходит 31 марта в Катаре.
Ранее в Госдуме призвали президента ФИФА не поддаваться на провокации.