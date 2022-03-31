Инфантино: ФИФА не предлагала проводить чемпионат мира каждые два года

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассказал об идее проведения чемпионат мира каждые два года на 72-м конгрессе организации.
Инфантино: ФИФА не предлагала проводить чемпионат мира каждые два года
  • Gettyimages.ru

«ФИФА не предлагала проводить чемпионат мира каждые два года», — цитирует слова Инфантино ТАСС.

Президент ФИФА сообщил, что на заседании конгресса руководством был изучен вопрос об изменении календаря проведения первенств планеты. Также были рассмотрены проекты, связанные с женским футболом.

Напомним, что заседание 72-го конгресса ФИФА проходит 31 марта в Катаре.

Ранее в Госдуме призвали президента ФИФА не поддаваться на провокации.

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