Инфантино: ФИФА не предлагала проводить чемпионат мира каждые два года

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассказал об идее проведения чемпионат мира каждые два года на 72-м конгрессе организации.

«ФИФА не предлагала проводить чемпионат мира каждые два года», — цитирует слова Инфантино ТАСС.

Президент ФИФА сообщил, что на заседании конгресса руководством был изучен вопрос об изменении календаря проведения первенств планеты. Также были рассмотрены проекты, связанные с женским футболом.

Напомним, что заседание 72-го конгресса ФИФА проходит 31 марта в Катаре.

Ранее в Госдуме призвали президента ФИФА не поддаваться на провокации.